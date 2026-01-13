◆大相撲▽初場所３日目（１３日、両国国技館）日体大出身の元学生横綱で、幕下最下位格付け出しで今場所デビューした和歌ノ富士（春日野）が、西幕下６０枚目・羅漢児（二所ノ関）を上手投げ下して、連勝発進した。「落ち着いて取れたが、立ち合いは勢いがなかった。まだ自分の相撲を取れていない。一日一番集中していきたい」と振り返った。角界入りし、これまで対戦経験のない相手が多いが「みんな初めて取る相手ばかりな