プロボクシングの元世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が１３日、神奈川・相模原市内の所属ジムで２０２６年初練習に臨み、ウォーミングアップの後、４ラウンドのシャドーボクシングを行った。５月に東京ドームで計画されている世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝との日本ボクシング史上最大の世紀の一戦へ向け、いよいよ始動した。昨年１２月２７日にサウジアラビア・リヤドでスー