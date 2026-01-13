歌手の美川憲一（79）が13日、自身のインスタグラムを更新。若き日の秘蔵写真を公開し、反響を集めた。美川は「ど〜も〜美川よ〜ゆっくり休み過ぎたわ〜笑」と新年のあいさつを行うと、1月12日「成人の日」に際し「遅くなったけど、新成人の皆様おめでとうございます」と呼びかけた。そして「若いパワーでたくさんチャレンジして下さい」と若い力に期待を寄せつつ、自身の若かりし頃の写真をアップ。浜辺を全力ダッシュする