タレントの谷まりあが、2026年1月10日に茨城県水戸市の水戸プラザホテルで行われた「全国ほしいもグランプリ2026」表彰式に登壇し、ほしいもへの変わらぬ愛情と魅力を語った。茨城県ほしいもアンバサダーとしても活動する谷は、国内外を飛び回る日常の中で、ほしいもが欠かせない存在であることを明かした。【写真】ベージュのワンピ姿で登場した谷まりあ谷は、海外ロケや長時間の移動が多い生活に触れ、「飛行機の中でも、現