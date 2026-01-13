「大相撲初場所・３日目」（１３日、両国国技館）大嶽親方（元幕内玉飛鳥）と熊ケ谷親方（元十両大竜）が館内でトークショーを開催。熊ケ谷親方が２０１３年に７２歳で死去した元横綱大鵬、元大鵬親方の納谷幸喜さんとの思い出を語った。優勝３２回を誇る“昭和の大横綱”大鵬さんが創設した大鵬部屋の弟子だった熊ケ谷親方。ほぼ怒られた記憶しかないという。「ずっと毎日怒られる。何をしても怒られる。私のストレスがどんど