窃盗（万引き）の疑いで上越市に住む女（25）が13日、逮捕されました。警察によりますと女は去年10月8日午後3時22分頃、上越市内にあるドラッグストアで医薬品（販売価格2,178円）を1箱盗んだ疑いが持たれています。同日、被害店舗の関係者から「防犯カメラを確認したら薬を万引きされていた」と通報があったということです。その後の警察の捜査で、女の容疑が浮上、逮捕に至りました。女は「私が盗んだことに間違いありません」と