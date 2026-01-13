秋田市の一部地域で約200軒が停電しています。復旧作業が行われていますが、復旧の見通しはわかっていません。東北電力ネットワークによりますと、13日午後0時13分、秋田市の一部地域で停電が発生しました。停電しているのは、雄和平沢地区の約100軒、雄和椿川地区の約40軒、雄和芝野新田地区の10軒未満、河辺畑谷地区の約20軒です。現在復旧作業が行われていますが、停電の原因や復旧の見通しはわかっていません。