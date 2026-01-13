2025年の企業倒産2年連続で1万件超え、「人手不足」倒産が最多に2025年の全国の企業倒産（負債総額1,000万円以上）は、件数が1万300件（前年比2.9％増）、負債総額は1兆5,921億9,000万円（同32.0％減）だった。件数は、2013年（1万855件）以来の水準で、2022年から4年連続で前年を上回り、2024年に続いて1万件を超えた。増加率は2023年の35.1％増、2024年の15.1％増に比べ、2.9％増とペースは鈍化している。負債総額は、2