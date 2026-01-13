〜 2025年の「農業」倒産動向 〜2025年の「農業」倒産は103件（前年比18.3％増）で、1996年以降の30年間で最多を記録した。倒産が100件を超えたのは初めて。コロナ禍の給付金や助成金が下支えした2021年は42件にとどまったが、円安やロシアのウクライナ侵攻による資材や飼料の価格上昇、人件費のアップなどで、倒産が増勢を強めている。負債総額は402億8,000万円（同109.1％増）で、前年の2.0倍に膨らんだ。負債10億円以上の大