〜 2025年の「飲食業」倒産動向 〜2025年の「飲食業」倒産が1,002件（前年比1.0％増）に達し、1996年以降の30年間で初めて1,000件を超えた。日本料理店、焼肉店、ハンバーガー店、粉もん店などが、30年間で最多を記録した。食材費や水道光熱費、人件費などが上昇するなか、インバウンド需要の特需が届かず、値上げが難しい小・零細規模の飲食業の経営に大きなダメージを与えている。 「物価高」倒産は136件（前年比126.6％増）