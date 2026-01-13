〜 2025年「ゼロゼロ融資」利用後の倒産動向 〜コロナ禍の資金繰り支援策で、倒産抑制に効果をみせた「ゼロゼロ融資（実質無利子・無担保融資）」を利用した企業の倒産が、2025年は433件（前年比24.3％減）で、2年連続で減少したことがわかった。2024年4月に返済開始がピークを迎え、業績不振の企業を中心に、倒産が増えることが懸念されていたが、ゼロゼロ融資を利用後の倒産は2年連続で減少した。これは、金融機関が返済条件