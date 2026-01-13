〜 2025年（1-12月）「負債1,000万円未満」倒産動向 〜2025年の負債1,000万円未満の倒産は527件（前年比1.6％減）で、3年ぶりに前年を下回った。ただ、2年連続で500件を超えており、高止まり状態が続いている。なお、「負債1,000万円以上」の倒産は、2年連続で1万件を超えて増勢を持続している。負債1,000万円以上と同1,000万円未満を合算した2025年の企業倒産は1万827件（同2.7％増、前年1万542件）で、2021年の6,502件を底に