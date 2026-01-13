〜 2025年の 「物価高」倒産動向 〜2025年の「物価高」倒産は、2022年以降の円安局面で最多の767件（前年比9.2％増）に達した。上半期は344件（前年同期比8.2％減）で前年同期を下回ったが、下半期は423件（同29.3％増）と大幅に増加し、3年連続で増勢を維持した。負債総額は2,761億5,900万円（前年比22.8％増）で、2年ぶりに前年を上回った。洋紙製造の丸住製紙（株）（愛媛、負債590億円）など、負債10億円以上が39件（前