ゴルフでボールが左に飛び出す「引っかけ」。この悩ましい問題を解決するカギは、実はフォロースルーにあった。世界で活躍した宮里藍選手の父であり名コーチとして知られる宮里優コーチに、引っかけを解消するための具体的な方法を聞いた。ボールを手で投げると、球の曲がる理由がすぐわかる【漫画で納得！】「引っかけの原因は、フォローのたたみが早すぎることにあるんです」と宮里コーチ。フォローのたたみが早いと何が起こるの