高市首相は１３日午後、韓国の李在明（イジェミョン）大統領と奈良市内のホテルで会談した。首相は全体会合の冒頭で、地元奈良への李氏の訪問を歓迎し、「日韓関係をさらなる高みに発展させる年としていきたい」と語った。李氏は昨年、日韓国交正常化６０年を迎えたことに触れた上で、「これから新しい６０年を開いていくための格別な意味がある会談だ」と述べた。