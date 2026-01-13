内閣府が１３日発表した２０２５年１２月の景気ウォッチャー調査によると、小売店主らに聞いた「街角景気」を３か月前と比べた現状判断指数（ＤＩ、季節調整値）は４８・６で、前月より０・１ポイント下落した。下落は２か月連続。