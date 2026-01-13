【モデルプレス＝2026/01/13】KEY TO LIT（キテレツ）の猪狩蒼弥が、1月12日放送の「その当たり前、世界なら？」（毎週月曜よる11時56分〜）に出演。メンバーの紹介で美容皮膚科に通っていることを明かした。【写真】月10万美容課金するSTARTOジュニアの美肌◆猪狩蒼弥、月の美容代をぶっちゃけスタジオトークで男性の美容について話が及ぶと猪狩は「僕も実は美容に毎月10万円くらいかけています」とぶっちゃけ。そして、メンバー