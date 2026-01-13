群馬県の山本一太知事は１３日、群馬県庁で定例記者会見を行い、ラブホテル密会報道の小川晶氏が前橋市長選で再選したことについて「小川市長は民意で選ばれた。敬意を表したい」と所感を述べた。前橋市長選では、山本知事のほか、自民系の国会議員・群馬県議・前橋市議らがこぞって対抗馬の丸山彬氏を支援。山本知事自身、ラブホ密会報道が出た翌日には「男女の関係がなかったとは誰も納得しない」として事実上辞職を促してお