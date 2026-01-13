キャッシュレス決済端末の情報サイト「店舗経営のオキテ」を運営する合同会社ＧＲＡＤＭＩＮは１３日、全国の個人事業主１３０人を対象に実施した、キャッシュレス決済導入の実態に関するアンケート調査の結果を公開。導入後、６６％が売上増加を実感していることが分かった。【売り上げへの影響】キャッシュレス決済導入後の売上変化について尋ねたところ「大きく増加した（２０％以上）」が１０．０％、「やや増加した（１０