＜D.LEAGUE25−26 ROUND.4 BLOCK VIBE／HYPE＞◇1月9、10日◇東京・青海TOYOTAアリーナ東京振り返れば「伝説のR4」となるだろう。それだけ好勝負連発。KOSE 8ROCKSが完璧すぎるCyberAgent Legitを力で、そして相手が得意とするシンクロでポイントを稼ぎ4連勝を決めた首位攻防戦は何度でも見ていられるマッチだった。ポイントならさらに接戦だったのがKADOKAWA DREAMSとValuence INFINITIESの2.8差！新ルールで甲乙つけがたくても