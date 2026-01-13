ライフコーポレーションは後場も強含みで推移している。この日発表した第３四半期累計（３～１１月）連結決算が、売上高６５９４億３２００万円（前年同期比４．２％増）、営業利益１９２億１００万円（同８．５％増）、純利益１２９億１２００万円（同０．８％増）と増収増益となったことが好感されている。 期中に４店舗を新規に出店（閉店は２店舗）したことに加えて、ネットスーパーの拡