ｙｕｔｏｒｉは３連騰。この日正午ごろ、自社ブランド「９０９０（ナインティナインティ）」と、人気キャラクター「ちいかわ」との初コラボレーションを発表した。オリジナルビジュアルを使用した限定アイテムを受注販売する。販売方法や商品ラインアップなどの詳細は２月中旬以降、９０９０公式ＳＮＳで順次公開するという。 前週末９日取引終了後に発表した１２月月次ＫＰＩの好調を受け、きょう前場の同社株