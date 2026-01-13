住友金属鉱山が大幅続伸し最高値。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）で１２日に金先物２月物が、前週末比１１３．８ドル高の１トロイオンス＝４６１４．７ドルに上昇。一時、４６４０．５ドルと約２週間ぶりに最高値を更新した。パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が米司法省の刑事捜査の対象となっていることが判明したが、同議長は強く反発しており、ＦＲＢの独立性の維持が懸念されるなか安全資産の