きょう（13日）午前、香川県まんのう町で会社の社宅の一部屋が全焼する火事がありました。 警察によりますと、きょう午前11時23分、まんのう町吉野の中山縫製の社宅で火事が起きているのを会社関係者が気づき119番通報しました。火は消防により約1時間後に消し止められましたが、鉄骨造2階建て社宅の一部屋が全焼しました。この火事によるけが人はいませんでした。警察と消防で火事の原因を調べています。