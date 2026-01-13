午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１６１、値下がり銘柄数は３９４、変わらずは４４銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、卸売、銀行、電気機器など。値下がりで目立つのはその他製品、空運、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS