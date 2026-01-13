¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ±ûµ¤¾Ý½ð¡Êµ¤¾ÝÄ£¡Ë¤Ï12Æü¡¢Æ±ÆüÌë¤ËËÌÅìÉô¡¦µ¹Íö¸©²­¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë5.3¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯12·î27Æü¤Ë¶áÎÙ³¤°è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿M7.0¤ÎÃÏ¿Ì¤ÎÍ¾¿Ì¤À¤È¤Î»ÃÄêÅª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£12Æü¤ÎÃÏ¿Ì¤ÏÌë9»þ31Ê¬¤´¤í¡¢µ¹Íö¸©À¯ÉÜ¤ÎÅì24.9¥­¥í¤ÎÅìÉô³¤°è¤ÇÈ¯À¸¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï70.3¥­¥í¤Ç¡¢µ¹Íö¤ÈËÌÉô¡¦Åí±à»Ô¡¢¿·ÃÝ¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£Àè·î27Æü¤ÎÃÏ¿Ì¤Ïµ¹Íö¸©À¯ÉÜ¤ÎÅì32.3¥­¥í¤Î³¤°è¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï72.8