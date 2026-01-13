こうしてろ▶▶この作品を最初から読む可愛いペンギンと顔の良い店員たちに、お客さんもメロメロ!?「CAFE MICHIKAKE」は、個性豊かな3羽のペンギンが働く大人気のカフェ。高い所から降りられなくてビビったり、構ってほしくて甘えたり、店長の意地悪な冗談に泣いちゃったり…手がかかるけど可愛すぎるペンギンたちに、お客さんも店員も骨抜きです。彼らと共に働くイケメン店員たちも、人気を集める要因のひとつ。それぞ