天童市できょう未明、住宅敷地内のサウナ小屋1棟が全焼する火災がありました。けが人はいないということです。消防と警察が現在、火災の原因などを調べています。 消防や警察によりますときょう午前3時前、「炎と煙が見える」などと近隣の住民から119番通報がありました。 火災が起きたのは、天童市荒谷の住宅敷地内に設置されているサウナ小屋で、火はおよそ1時間後に消し止められましたが小屋1棟が全焼したということです。出