U-17タイ代表のGKプムラピースリブンヤコが所属する鹿島学園（茨城）は１月12日、第104回高校サッカー選手権の決勝で神村学園（鹿児島）に０−３で敗戦。初優勝にはあと一歩届かなかった。国立競技場で行なわれた決勝戦には６万142人もの観客が駆け付け、選手権史上最多観客動員記録を更新。大きな注目を集めた大会で、タイメディアは鹿島学園で守護神を務めたプムラピーの活躍を報道した。タイ『SIAMSPORT』は、「プムラピ