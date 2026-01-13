【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1が、2025年7月に全国公開され大ヒットを記録したドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」Blu-ray＆DVDのジャケット写真および収録内容を解禁。本作は、JO1のデビュー6周年記念日となる2026年3月4日にリリースされる。 ■世界に挑み続けるJO1の5年間の歩みを映し出した映像作品 2020年のデビューから「Go to the TOP！」を掲げ、着実に