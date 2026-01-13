きょくとう [東証Ｓ] が1月13日後場(14:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の経常利益(非連結)は前年同期比25.7％減の2億6600万円に減り、通期計画の3億円に対する進捗率は前年同期の196.7％を下回る88.7％にとどまった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の経常損益は3400万円の黒字(前年同期は1億7600万円の赤字)に浮上する計算になる。