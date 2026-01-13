13日14時現在の日経平均株価は前週末比1692.76円（3.26％）高の5万3632.65円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1161、値下がりは394、変わらずは44と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を465.28円押し上げている。次いで東エレク が304.84円、ＳＢＧ が141.99円、ファストリ が101.88円、信越化 が56.82円と続く。 マイナス寄与度は13