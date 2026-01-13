国際卓球連盟（ITTF）は12日、2026年第3週の世界ランキングを発表した。 🏓1分でわかる今週のランキング 2026年1月12日、国際卓球連盟（ITTF：International Table Tennis Federation）が2026年第3週の世界ランキングを発表しました。男子シングルス世界ランキング1位は王楚欽（中国）、2位は林詩棟（中国）、3位はカルデラノ（ブラジル）で、トップ3に変動はありませんでした。 日本勢トップの張本智和は前週4位