オトナ女子旅in 函館市区町村の魅力を図るランキングで一位に輝いた函館を２人が気ままに日帰り旅！！【出演者】いとうあさこ・大久保佳代子◾️寒中みそぎ祭り1月13日（火）〜15日（木）開催北海道木古内町にて開催【函館朝市】◼️函館朝市 とんき・ロースかつカレー弁当１１００円・ロースカツ弁当１１００円・和牛かつサンド３８００円◼️青果店 塚本商店・鰊つけ５００円◼&#