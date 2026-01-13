2026年1月12日、中国メディアの環球時報は、日本最大の造船企業である今治造船がジャパンマリンユナイテッド（JMU）に対する出資比率を60%に引き上げて子会社化し、中韓両国への追撃体制を整えたと報じた。記事は、日本の造船最大手の今治造船と2位のJMUが統合することで、建造能力が日本国内シェアの過半数を占め、世界第4位の規模を持つ体制が構築されると紹介。業界関係者からは「過去数十年で最大のM&A」との声が出ている