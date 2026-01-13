トヨタ自動車は13日、公式サイトで『ハイエース（バン・ワゴン・コミューター）』を一部改良し、2月2日に発売することを発表した。【写真47枚】イモトアヤコがほれて購入…かっこよすぎる“カスタムハイエース”内外装全部見せ今回の改良では「最新技術がもたらす先進装備を充実し、基本性能を大幅に向上」と発表。「先進機能を付与し、機能向上した最新の予防安全パッケージ『トヨタセーフティセンス』を搭載。対応する事故形