正月の箱根駅伝で青学大の４区を担った平松享祐（３年）が、国の指定難病「特発性後天性全身性無汗症」を乗り越えて総合３連覇に貢献した。山登りでの大逆転につなげる好走を終え、「病気になっても、夢を追っていけると、多くの人に伝えていきたい」と気持ちを新たにしている。２年時は当日変更で出走できず。今大会も４区にエントリーされたとはいえ、当日に変更されるはずだったが、大みそかに発熱した選手が出た影響で出番