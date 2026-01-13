ウエストランド井口浩之（42）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。若手のころに不快に感じたスタッフの行動を暴露した。今回のテーマは「テレビの裏方の本音芸人ってすげぇ！と思った瞬間」。テレビの制作スタッフ82人に、一緒に仕事をして目撃した芸人の「すごい」と思った瞬間をアンケート調査した。井口は「スタッフともめたこと」について「若手の時なんか、テレビマン