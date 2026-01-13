ヤンキースＯＢでブルージェイズ時代の２０１５年にア・リーグＭＶＰに輝いたジョシュ・ドナルドソン氏が、タリク・スクバル投手（２９）と年俸調停に至ったタイガースを批判した。「ニューヨークポスト」紙は１２日（日本時間１３日）、「元ヤンキースのドナルドソン、スクバルとの交渉でタイガースを痛烈に批判…『ゴミのような組織だ』」との記事を配信した。ヤンキースの三塁手として活躍しメジャー２７９本塁打を誇るドナ