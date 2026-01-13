Image: COZYTIME 放置プレイで上手に焼けました。料理は下ごしらえや味付けも大事ですが、火加減もかなり重要な要素ですよね。慣れていればチョロいモンですが、経験値が低いと焦がしたり生焼けだったりで失敗することがあります。ローストやグリル調理もレンチンくらい楽チンだったらいいのになぁ？ AIとセンサーで焼き加減を調節COZYTIMEの「LUMO」は、センサーが食材を検知してAIが最適な