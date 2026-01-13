Amazonで毎日開催されているタイムセール。家電やガジェットをはじめ、食品や衣料品もお買い求めやすくなっています。 ‎デジタル周辺機器やガジェットで人気のアンカーが販売するプロジェクター「 Nebula Capsule Air」は、20%オフの39,990円（税込）で販売中です。 Anker Nebula Capsule Air (世界最小 Google TV搭載モバイルプロジェクター)【ハイビジョ