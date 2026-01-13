コーデに迷う日や、組み合わせをゆっくり考えられない忙しい朝にも頼りになるのが「グレー」のアイテム。どんな色とも合わせやすく、品よく決まるのが魅力です。【GU（ジーユー）】には、落ち着きのある穏やかなトーンで、40・50代の大人女性にぴったりのグレーアイテムがそろっています。今回は、着回し力が高く1着持っていると重宝しそうなグレーの「優秀アイテム」をご紹介します。