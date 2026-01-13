NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演するトミー・バストウ率いる英ロックバンド「FranKo」初の来日公演が完売し、東京・大阪で追加公演が決定した。また、島根・松江ではトミー・バストウ本人参加のスペシャルイベントも企画される。【写真】『ばけばけ』ヘブン先生と印象がらり…バンドで熱唱するトミー・バストウFranKoのリードボーカルを務めるトミー・バストウは、『ばけばけ』ヘブン役を演じ、日本国内で幅広い層からの