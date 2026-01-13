お笑いコンビ「ツートライブ」の周平魂（42）が、12日放送のABCテレビ「骨までしゃぶらせてアナタだけあるある飯店」（月曜深夜0・00）に出演。コンビニエンスストアで売られている“ロングセラー商品”について語った。誰にも共感されないものの、自身が気になるニッチな“あるある”を、トークでしゃぶり尽くそうという同番組。周平魂は「コンビニのレジ横の大福、凄ないですか？まだあるって凄くないですか？」と提言した