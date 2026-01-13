押収されたノートパソコンなど＝13日午後、名古屋・西署健康器具のレンタル事業で利益が出るとうたい名古屋市の40代男性から現金をだまし取ったとして、愛知県警は13日、詐欺などの疑いで同県尾張旭市、会社役員菱川博行容疑者（61）と大阪市中央区、会社役員戸田洋輔容疑者（41）を逮捕した。2023〜24年、38都道府県から約1100人の顧客を集め、被害額は計約16億8千万円に上るとみて調べる。両容疑者の逮捕容疑は共謀して23年4