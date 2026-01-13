きょう（13日）午後1時ごろ、香川県観音寺市豊浜町の国道11号で、大型トラックが道路脇の建物に衝突する事故がありました。 【画像をみる】折れ曲がった道路標識国道11号で大型トラックが道路脇の建物に衝突 1人を救急搬送 警察と消防によりますと、きょう（13日）午後1時ごろ、香川県観音寺市豊浜町の国道11号で、大型トラックが道路脇の建物に衝突しました。この事故で1人が救急搬送されました。けがの程度は分かっていま