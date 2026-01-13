プレミアリーグでは前節終了時点で降格圏の18位に沈んでいるウェストハムにとって、攻撃の牽引役であるルーカス・パケタは必要不可欠な選手だ。しかし、この背番号10を背負うブラジル人は、もはやウェストハムに残ることを望んでいないのかもしれない。イタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、パケタは以前から同選手の獲得に興味を示していたブラジルのフラメンゴと今月中の移籍について個人合意に達した