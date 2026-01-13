昨年９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子（４０）が、成人式の写真を披露し話題になっている。１３日までにインスタグラムで「成人式！新成人のみなさまおめでとうございます！若いって素晴らしい！なんでもできるなんでも叶う輝く未来しかない！」と書き始めた中川。「成人式の写真でてきた！マミタス様っピンクの振袖でしたなつかしいついこの間のようだまだまだ成人って信じられない！と思