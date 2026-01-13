去年1年間の全国の企業の倒産件数は、人手不足や物価高などを背景に1万300件となり、2年連続で1万件を超えました。民間の信用調査会社「東京商工リサーチ」によりますと、去年1年間の企業の倒産件数は前の年からおよそ3%増え1万300件でした。2年連続で1万件を超えています。このうち最も多かったのは飲食などのサービス業で倒産件数は3000件を超え、過去最多となりました。「人手不足」関連の倒産件数は前の年から36%増えて397件と