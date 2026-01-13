今月1日、肺がんのため８１歳で死去した、元TBSアナウンサーの久米宏さん。【写真を見る】【 訃報 】久米宏さん黒柳徹子さんが追悼「『ザ・ベストテン』以来本当の親友だった」【全文】「ザ・ベストテン」で共に司会を務めた黒柳徹子さんが、自身のインスタグラムを更新し「本当に悲しい」「『さよなら』は言いたくない」などと今の思いを綴りました。 黒柳徹子さんは「久米さん！私には親友という人が、いるようで、